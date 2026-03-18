Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru ilanı yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak fakat tarihler hala netleşmedi. Bu sebeple aramalar gün geçtikçe sıklaşıyor. Arama motorları ve sosyal medya üzerinden vatandaşlar bir bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki bir açıklama yapıldı mı?

2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.