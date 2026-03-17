12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi Meclis'te mi, ne zaman geliyor?

Mart ayının yarısı geride kaldı. Gözler sürekli olarak yeni yargı paketinin maddelerinde... Hükümlü ve hükümlü yakınları konuyu yakından takip ederken "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu gündemden düşmüyor.

12. Yargı Paketi 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla Meclis'e gelmiş değil. Bugün yeni bir gelişme yaşanmazken çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın gürlek en son yaptığı açıklamada "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız." demişti.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." yanıtını verdi.