Emekli sandığı (4c) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağkur ve SGK emeklileri aylıklarını ve bayram ikramiyelerini aldı. Emekli sandığından emekli olanlar ise maaşlarını ve bayram ikramiyelerini henüz almış değil. Bu sebeple aramalar bir hayli hızlanmış durumda... Bugün sıkça gelen soruların başında "4c emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" geliyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla emekliler bayramdan önce maaşlarını alıyorlar. Bayram ikramiyeleri de zaten her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatıyor. Fakat 4c emekliler aylıklarını henüz hesaplarında göremediler. Peki, Emekli sandığı (4c) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının takvimine göre emekli sandığı emeklileri aylıklarını ve bayram ikramiyelerini 19 Mart 2026 Perşembe günü alacak.
