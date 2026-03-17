Bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan Bayramı hava durumu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart'ta... 19 Mart'ta ise vatandaşlar yarım gün çalışacak. Kısa molada tatil yapacaklar hava durumunu araştırıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak?

2026 Ramazan Bayramı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, arefe günü ve bayram süresince Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe gününde ülke genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağış görülecek.

Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü ise yağışların yurt genelinde daha geniş alanlara yayılması öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

21 Mart Cumartesi günü hava durumunun büyük ölçüde çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların süreceği belirtiliyor.

Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü ise yağışların etkisini azaltması beklenirken, bazı bölgeler dışında yurt genelinde daha sakin bir hava öngörülüyor.

Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için gün gün hava durumu şöyle:

Ankara

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (5-10 °C)

Cuma: Yağmur ve sağanak yağışlı (3-11 °C)

Cumartesi: Çok bulutlu, yer yer yağışlı (4-16 °C)

Pazar: Parçalı bulutlu, hafif yağışlı (3-10 °C)

İstanbul

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7-11 °C)

Cuma: Yağmur ve sağanak yağışlı (6-11 °C)

Cumartesi: Çok bulutlu, yer yer yağışlı (7-13 °C)

Pazar: Parçalı bulutlu, hafif yağışlı (6-11 °C)

İzmir

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu (6-18 °C)

Cuma: Sağanak yağışlı (8-14 °C)

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu (6-16 °C)

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu (6-16 °C)