Gazeteci Murat Keklikçi 56 yaşında hayatını kaybetti
Sabah gazetesinde 30 yılı aşkın süre muhabirlikten foto editörlüğüne kadar birçok görev üstlenen Murat Keklikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Uzun yıllar Sabah gazetesinde görev yapan Murat Keklikçi, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Keklikçi, dün gece Florya’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Meslek hayatı boyunca muhabirlik, foto muhabirliği, büro şefliği ve foto editörlüğü gibi birçok görev üstlenen Keklikçi, 30 yılı aşkın süre Sabah gazetesinde çalıştı.
2022 yılında kurumdan ayrılan Keklikçi, basın camiasında meslek disiplini ve uzun yıllara yayılan emeğiyle tanınan isimler arasında yer alıyordu.