Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS geçen pazar günü gerçekleşti. Öğrenciler ve velilerin gündeminde sonuç tarihi var. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda sürece ilişkin bilgi paylaşsa da bu tarihi unutanlar veya henüz bilmeyenler "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Bursluluk sınavı kılavuzuna göre sonuçlar 1 Haziran'da MEB resmi sitesinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk Başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs

verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.