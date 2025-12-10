Büyükelçi Tom Barrack duyurdu: ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu diyaloğun, F-35 tedarik sürecine ilişkin “son yılların en yapıcı görüşmelerini” mümkün kıldığını ifade etti.

Türkiye'ye F-35 şartı S-400'ler

Barrack, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olması ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin elde bulundurulması konularında temasların devam ettiğini aktardı.

Erdoğan ve Trump arasındaki ilişki

ABD mevzuatının, Ankara’nın F-35 projesine geri dönüşü için S-400 sistemlerini ne işletmesi ne de elinde tutması gerektiğini hatırlatan Barrack, “Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı.” değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, yürütülen temasların önümüzdeki aylarda hem Washington’un hem de Ankara’nın güvenlik gereksinimlerine uygun bir ilerleme sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.