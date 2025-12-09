Güllü’nün kızı yurt dışına kaçarken yakalandı!
Ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece’de yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
İki ismin valizleriyle birlikte akşam 21.45 sıralarında kaçış hazırlığı içinde oldukları anda polis ekipleri tarafından takibe alındığı, operasyonun ise dakikalar içinde sonuçlanarak gözaltı işleminin gerçekleştirildiği öğrenildi.
İstanbul'daki ilk işlemlerin ardından Gülter ve Ulu'nun, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova'ya sevk edilmeleri beklenirken, Başsavcılık dosyaya ilişkin ayrıntı vermedi.
Gözaltı sonrası kaçış girişiminin nasıl ortaya çıkarıldığına dair incelemeler sürerken, soruşturmanın seyri ve yeni gelişmeler gün içinde netleşecek.