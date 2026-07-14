Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişiye tutuklama talebi
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişiye tutuklama talep edildi.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 31 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. 31 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.