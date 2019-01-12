Çavuşoğlu: Biz kimseden icazet almıyoruz

12 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, yanıbaşındaki yangını söndürmek için bugün ortaya gerçek anlamda çözüm öneren, adım atan ve bölgenin istikrarı için en büyük katkı sağlayan ülke olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele ediyorsun. İşine gelince 'tamam', işine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor.' Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince 'Kürtleri katlediyormuş.' O zaman Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları, Iraklıları, Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka. Biz ilkeli davranıyoruz ve kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlıyız. Bizim PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine DAEŞ'e karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı geçmişte gördüler. Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk. O zaman niye 'Türkler Kürtleri katlediyor.' demiyordunuz? Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz, silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Bir terör örgütüyle. Hani terörle mücadelede en önde ülkeydiniz. O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Biz kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz. Gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Kaynak: AA