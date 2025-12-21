Çeşme'nin eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu hayatını kaybetti

Çeşme'de dört dönem belediye başkanlığı yaparak ilçeye uzun yıllar hizmet veren Faik Tütüncüoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

Tütüncüoğlu, 1989 – 1994 ve 1999 – 2014 yılları arasında 4 dönem Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Tütüncüoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Faik Tütüncüoğlu, Çeşme Belediyesi önünde gerçekleştirilecek askeri törenle uğurlanacak.

Faik Tütüncüoğlu kimdir?

Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1 Ocak 1937'de İzmir'in Çeşme ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çeşme'de tamamlayan Tütüncüoğlu, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulunu bitirerek istihkam subayı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı. 1984 yılında kendi isteğiyle Albay rütbesinden emekli olan Tütüncüoğlu, memleketi Çeşme'ye hizmet etmek amacıyla siyasete atıldı. Dört dönem Belediye Başkanlığı yapan Tütüncüoğlu, evli ve bir kız ile bir erkek evlat sahibiydi.

