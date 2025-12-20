Son dakika: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saadettin Saran'dan ilk açıklama

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

Saran: Devlet çağırırsa geliriz

Eyüpspor maçı sonrasında kısa bir açıklama yapan Sadettin Saran ''devlet çağırırsa geliriz" dedi.

Saran açıklamasında, "En iyi insan mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim. Şampiyon olana kadar durmadan çalışacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Çok güzel ekip ve takımımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü, kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan paylaşımda, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.