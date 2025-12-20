Murat Övüç tutuklandı mı? Murat Övüç neden tutuklandı? Murat Övüç kimdir?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA