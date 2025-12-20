Kapıkule’de tarihi rekor: Bir günde 3 bin 442 ticari araç geçişi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ticari araç geçişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük işlem seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Aralık 2025 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı üzerinden 1.753 giriş, 1.689 çıkış olmak üzere toplam 3.442 ticari araç geçiş yaptı.

Kaydedilen yüksek geçiş

Açıklamada, söz konusu rakamın Kapıkule’de bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük işlem hacmi olduğuna dikkat çekildi. Kırılan rekorun, gümrük idarelerinin artan işlem kapasitesinin, dijitalleşme ve modernizasyon odaklı uygulamaların sahadaki etkisinin ve lojistik süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinin karşılığı olduğu ifade edildi.

Bakanlık, elde edilen bu verinin aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürüldüğünü ve ihracatçıların rekabet gücünün desteklendiğini gösterdiğini vurguladı.

"Ticarete katkı sağlayan uygulamaları hayata geçireceğiz"

Operasyonel verimliliği artırmak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden bakanlık açıklamasında, "Dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, gümrük kapılarımızdaki altyapı yatırımlarını, personel kapasitesini ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, dış ticaret erbabımızın ihtiyaçlarına cevap veren, ticaretin önünü açan ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.