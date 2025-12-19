Sadettin Saran'nın evinde ne den arama yapılıyor? Sadettin Saran uyuşturucudan mı aranıyor? Sadettin Saran kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı Ali Alper Alpoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır.

Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir."

Suçlamalar belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'a, "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi. Başkan Saran’ın gece saatlerinde Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.