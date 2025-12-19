Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler ve haklarındaki suçlamalar şöyle:

Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.

Saadet Ezgi Eyüboğlu: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma.

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü: Fuhuşa teşvik ve aracılık etme.

Saim Macit: Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:

"1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı fişeği, 3 tabanca fişeği, 111 kapsül olmak üzere 8 tablet Lyrica, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı."

Ezgi Eyüboğlu kimdir?

1988 doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Adı Efsane dizisinde başrolde oynadı. Son olarak Teşkilat dizisinde rol aldı.