CHP-İYİ Parti zirvesi sonrası açıklama

25 Nisan 2018

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı hamle yapmak isteyen CHP'de mesai sürüyor.

Bu kapsamda ittifak görüşmelerini sürdüren anamuhalefet İYİ Parti ile ikinci kez bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen ikili toplantıya ilişkin notlar patlaştı.

Akşener ziyaret sebeplerinin 'üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmek olduğunu' vurgulayarak, "Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak." dedi.

CHP Lideri ise, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bundan yüzde yüz eminim. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.