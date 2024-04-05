CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin ofisinde ölü bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu. 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'in intihar ettiği düşünülüyor
Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i (32) ofisinde ölü buldu.
Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.
Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CHP'li Genç'ten başsağlığı mesajı
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Aşkın Genç yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
* İl başkanımız sayın Feyzullah Keskin'in değerli evladı Avukat Hüseyin Keskin'in vefatı bizleri derinden üzmüştür. Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyor, il başkanımıza, kıymetli eşi Ümit hanıma, ailesi, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun.