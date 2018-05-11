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CHP, 'KHK yetkisi' kararını AYM'ye taşıyor

CHP, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü AYM'ye gideceğini bildirdi.

CHP, 'KHK yetkisi' kararını AYM'ye taşıyor
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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edilmişti.

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