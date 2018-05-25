CHP ve MHP beyannamede 'ekonomi' diyecek

25 Mayıs 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için partiler çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Bu kapsamda seçimlerine katılacak partiler, milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesinin ardından, seçim beyannamelerini de açıklamaya başladı.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi açıklanmış "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgusu yapılmıştı.

Bu gelişmenin ardından ise gözler diğer iki partiye yani CHP ve MHP'ye çevrildi. Anamuhalefet ve muhalefet partisi yarın seçim beyannamelerini açıklayacak.

CHP'nin beyannamesi ekonomi ağırlıklı

Habertürk'te yer alan habere göre CHP'nin seçim beyannamesi ekonomi ağırlıklı olacak. İstihdama vurgu yapılan seçim beyannamesinde eğitim, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve dış politika başlıkları üzerine yoğunlaşılacak.

Asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı belirtilen seçim beyannamesinde emekli ve çiftçilere yönelik de müjdeler bulunuyor. Çiftçiye mazotun litresini 3 TL'den vermeyi planlayan CHP, emeklilere de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da birer maaş ikramiye vermeyi hedefliyor.

CHP'nin seçim beyannamesi yarın Ankara Marriot Otel'de saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

MHP'de Af ve ekonomi gündemde

"Yeni sistemle hedef 2023 hedef küresel bir güç" sloganını taşıyan MHP'nin seçim beyannamesi de yarın saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

MHP'nin beyannamesinde ise af ve ekonomik vaatlerin öne çıktığı ifade ediliyor.