CHP'de aday listesinin ardından parti içi tartışma alevlendi

22 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı milletvekili aday listesi dün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi.

Listenin açıklanmasının ardından parti içi tartışma yeniden alevlenirken, özellikle son kurultayda genel başkanlık için Muharrem İnce'ye destek veren isimlerin aday yapılmadığı öne sürüldü. Necati Yılmaz, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya ve Ceyhun İrgil gibi İnce'ye yakın isimler milletvekili adayı olamadı.

Liste hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatan konu ise erken seçim nedeniyle ön seçim yapılamamasıydı.

Kılıçdaroğlu, merkez yoklaması yöntemiyle listeleri kendisi belirledi. CHP'de 131 milletvekilinden 57'si 24 Haziran seçimlerinde listede yer almadı.

Kılıçdaroğlu kadrosunu korudu

Ön seçimin güçlü isimleri olan Eren Erdem, İlhan Cihaner, İbrahim Özdiş, Didem Engin, Gülay Yedekçi, Barış Yarkadaş, Elif Doğan Türkmen gibi 40 civarında milletvekilinin listeye giremediği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu koruduğu yorumları yapılıyor.

Bazı milletvekili adaylarına parti örgütünden de tepkiler geldi. En fazla tepkiyi ise Konya'dan aday gösterilen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in aldığı belirtiliyor. Eskişehir, İzmir, Mersin ve İstanbul, en fazla aday tartışmasının yaşandığı iller arasında yer alıyor.

"Sorun daha da vahim, derin ve yapısaldır"

CHP üzerine analizleriyle tanınan gazeteci ve siyasal iletişim uzmanı Dr. Ali Haydar Fırat, CHP'nin milletvekili aday listesini değerlendirdi.

CHP listesinin, içinden geçilen tarihi koşulların ağırlığını taşıyacak, beklentileri karşılayacak bir nitelikte olmadığına vurgu yapan Fırat, "Ancak CHP açısından sorun daha da vahim, derin ve yapısaldır. Mesele sadece listelere girenler ya da çıkanlar değil mesele CHP’ye yönelik bir teveccühün giderek ortadan kalkmasıdır." ifadesini kullandı.

"CHP’de şu sorunun cevabı yoktur: Kim neden listelere girdi ya da listelerden çıkarıldı?" diyen Fırat, şunları kaydetti:

"Çünkü bir yöntemin olması için politik ve programatik bir düzlemin olması gerekmektedir. CHP böylesi bir zemini kendi elleriyle ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle bu tür soruların cevabı yoktur. Ama tek, sade bir cevap verilecekse o da CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu’nun kendi kadrosunu koruduğudur. Bundan öte bu listelerden siyasal, toplumsal ya da bireysel başarı veya siyasi ağırlığı olan bir çıkarımda bulunmak ne yazık ki olası değildir. CHP bu seçimde listelerini mevcut yönetimin devamı şeklinde değil de halka açarak yapsaydı, toplumsal ve siyasal muhalefetin bütün bileşenlerini taşıyabilseydi yani bir kurucu parti gibi davranabilseydi Türkiye’de çok büyük bir değişim başlayacaktı. Bu durum algılanamamış, bu beklenti karşılanamamıştır."

Kaynak: AA