CHP'den 'derneklerin gelir vergisi stopaj zorunluluğu' açıklaması

16 Ocak 2018

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis'te Tokat Dernekler Federasyonu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada dernek, vakıf ve federasyonların, sivil toplumun çok güçlü örgütleri olduğunu belirtti.

Hamzaçebi, "Bu yapılar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz o kadar güçlü olur. Demokrasiler daima güçlü sivil toplumdan beslenir. O nedenle bu yapıları, dernekleri, vakıfları güçlü tutmak devletin görevi olmalıdır. Onların önündeki engeli kaldırmak devletin görevi olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Maddi gücü yerinde olmayan, aidatlarla zar zor ayakta kalmaya çalışan derneklerin, gelir vergisi stopajından kaynaklanan bir sorunu olduğunu aktaran Hamzaçebi, Gelir Vergisi Kanunu'na göre bütün derneklerin kira ödemelerinden dolayı stopaj yapma zorunluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Oysa derneklerin önemli bir bölümünün, maddi güçlerinin yetersiz olması nedeniyle herhangi bir personel istihdam edemediğine işaret eden Hamzaçebi, şunları söyledi:

"Personel istihdamında bile zorlanan derneklerin, gelir vergisi stopajı yapmak için bir muhasebeci tutma ihtiyacı doğmakta. Bu da dernek üzerinde büyük bir maliyet ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Benim verdiğim kanun teklifi ile herhangi bir personel istihdam etmeyen, maddi gücü iyi olmayan derneklerin gelir vergisi stopaj zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bugüne kadar bir şekilde tahakkuk edip de ödenmemiş olan stopaj borçlarının da silinmesi öngörülmektedir."

Burada devletin herhangi bir vergi kaybının olmayacağını vurgulayan Hamzaçebi, "Çünkü kira gelirlerinden yapılacak stopajda, stopajın olmaması halinde mal sahibi elde ettiği kira gelirini vergi dairesine beyan ederek, gelir vergisini ödeyecektir. Ben bütün siyasi parti gruplarına çağrı yapıyorum. Hep birlikte bu teklifi yasalaştıralım." diye konuştu.

Kaynak: AA