CHP'li Lütfü Savaş'a sahnede saldırı
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterdiği Lütfü Savaş, bugün bir etkinlikte sahnedeyken saldırıya uğradı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından adaylığı tartışmaya açılan CHP'li Lütfü Savaş, bugün kentteki seçim gezileri kapsamında Samandağ ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Savaş'ın konuşması sırasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi CHP'li siyasetçiyi sahneden aşağı itti. Savaş dengesini kaybederek yere düştü.
Sahnenin önünde bulunanların Savaş'ın yere düşmesini engellemeye çalıştığı görüldü. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Savaş, saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı kastının ve husumetinin olmadığını söyledi.
CHP'li siyasetçi, saldırıdan zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini dile getirdi.