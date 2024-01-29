CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu

Aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP’de iki günlük İzmir mesaisi bugün MYK toplantısının ardından PM toplantısıyla devam etti. CHP MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday gösterilmesi ve onay için PM oylamasına sunulması kararlaştırıldı.

MYK toplantısında İzmir’in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu. PM toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına Cemil Tugay’ın gösterilmesi kararlaştırıldı.

PM kararına göre CHP’nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:

Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu

Çeşme - Lal Denizli

Aliağa - Çağatay Güç

Beydağ- Şakir Başaran

Foça - Saniye Bora Fıçı

Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay

Karaburun - Nurşen Balcı

Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa - Mehmet Türkmen

Menderes - İlkay Çiçek

Balçova - Onur Yiğit

Bayraklı- İrfan Önal

Bayındır – Davut Akarsu

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Dikili: Adil Kırgöz

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe - Mustafa Günay

Kınık - Sema Bodur

Seferihisar - İsmail Yetişkin

Narlıdere - Erman Uzun

Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu

Ödemiş - Mustafa Turan

Urla - Selçuk Balkan

Bergama - Tanju Çelik

Çiğli: Anıl Feroğlu

Kiraz: Nasuh Coşkun