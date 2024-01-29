CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu
CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda İzmir’in ilçeleri için de başkan adayları belirlendi.
Aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP’de iki günlük İzmir mesaisi bugün MYK toplantısının ardından PM toplantısıyla devam etti. CHP MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday gösterilmesi ve onay için PM oylamasına sunulması kararlaştırıldı.
MYK toplantısında İzmir’in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu. PM toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına Cemil Tugay’ın gösterilmesi kararlaştırıldı.
PM kararına göre CHP’nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:
Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu
Çeşme - Lal Denizli
Aliağa - Çağatay Güç
Beydağ- Şakir Başaran
Foça - Saniye Bora Fıçı
Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay
Karaburun - Nurşen Balcı
Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa - Mehmet Türkmen
Menderes - İlkay Çiçek
Balçova - Onur Yiğit
Bayraklı- İrfan Önal
Bayındır – Davut Akarsu
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Dikili: Adil Kırgöz
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe - Mustafa Günay
Kınık - Sema Bodur
Seferihisar - İsmail Yetişkin
Narlıdere - Erman Uzun
Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu
Ödemiş - Mustafa Turan
Urla - Selçuk Balkan
Bergama - Tanju Çelik
Çiğli: Anıl Feroğlu
Kiraz: Nasuh Coşkun