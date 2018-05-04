CHP'nin seçim sloganı: Mazeret yok, marifet var
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 1. Meclis önünde seçim kampanyalarının startını verdi. İnce partinin seçim sloganını, "Mazeret yok, marifet var" olarak açıkladı.
CHP'de cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunun açıklanmasının ardından seçim kampanyasının startı verildi.
Cuma namazı sonrası 1. Meclis'in önünde toplanan kalabalığa seslenen İnce, "Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım. Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu" dedi.
"Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum" diyerek sözlerine devam eden İnce, "Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız 'mazeret yok, marifet var'. Kongrelerimize yarın Yalova'dan başlayacağım" ifadelerini kullandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oldu
Baykal'a ziyaret
İnce daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Bugün 13.30’da 1. Meclis Binası önünde seçim çalışmalarımızı başlatıp 14.30’da ustamız, önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğiz" dedi.