"Çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız"
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Milli iradenin hayata geçirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz" dedi.
Selçuk Öztürk
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Milli iradenin hayata geçirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin resmi olarak tüm dünyaya duyurulması açısından önemli. TBMM, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milli bağımsızlığımızın, devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır.
Türk çocuklarına armağan olan bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biri.
TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti örnek demokrasisi, gelişen ekonomisi, insan gücü ile geride bıraktığı yüz yılını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Artık ülkemizin ikinci yüz yılına giriyoruz.
Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız. Bunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretinde olacağız. 103 yıl önce işgal atında olan bir ülkede yeni devleti kurarak, ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önlerde yer alıyorsak bugün çok daha iyi imkân ve şartlarda ülkemizi çok daha ileri seviyelere birlik ve beraberlik içerisinde getireceğiz. Gençlerimize ve 23 Nisan bayramını kutladığımız çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız.