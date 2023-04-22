Selçuk Öztürk

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Milli iradenin hayata geçirildiği Tür­kiye Büyük Millet Meclisi’nin açı­lışının 103’üncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin resmi olarak tüm dünyaya duyurulması açısından önemli. TBMM, 103 yıl önce ol­duğu gibi bugün de milli bağımsızlığımı­zın, devletimizin ülkesi ve milleti ile bir­lik ve beraberliğinin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır.

Türk çocuklarına armağan olan bu bay­ram, aynı zamanda dünya çocukları ara­sında sevgi ve dostluk bağlarının güçlen­dirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ayrıca, geleceğimizin temina­tı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dünya üzerinde çocuk bayra­mı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin ta­rihinde insan sevgisini ve kardeşliği ha­yat felsefesi haline getirdiğinin örnekle­rinden biri.

TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti örnek demokrasisi, gelişen ekonomisi, insan gücü ile geride bıraktı­ğı yüz yılını başarılı bir şekilde tamamlı­yor. Artık ülkemizin ikinci yüz yılına gi­riyoruz.

Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız. Bunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretin­de olacağız. 103 yıl önce işgal atında olan bir ülkede yeni devleti kurarak, ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önlerde yer alıyorsak bugün çok daha iyi imkân ve şartlarda ülkemizi çok daha ileri seviye­lere birlik ve beraberlik içerisinde getire­ceğiz. Gençlerimize ve 23 Nisan bayramı­nı kutladığımız çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız.