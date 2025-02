Coldplay, Taylor Swift’i geride bıraktı! Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı

Takip Et

İngiliz rock grubu Coldplay, "Music of the Spheres" turnesiyle 10.3 milyon bilet satarak müzik turnesi katılımında Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. Bu başarı, Taylor Swift’in "The Eras Tour"unu toplam katılım açısından geride bıraktı. Ancak 2.07 milyar dolarlık gelirle Eras Tour halen tüm zamanların en yüksek hasılat rekorunu elinde bulunduruyor.

Ahmedabad'da büyük katılım

Guinness'ten yapılan açıklamaya göre Coldplay, Hindistan’ın Ahmedabad kentinde 25-26 Ocak tarihlerinde 21. yüzyılın en büyük stadyum konserine imza attı. İki gece boyunca 223 binden fazla kişi grubu canlı dinledi.

Turne hız kesmeden devam ediyor

Mart 2022'de Kosta Rika'da başlayan turne, Coldplay’in bu ülkedeki ilk konserini içeriyordu. Grup önümüzdeki aylarda Hong Kong ve Seul'de sahne alacak, ardından ABD turnesine devam edecek.

Hasılat rekoru gelebilir mi?

Music of the Spheres turnesi şu anda The Eras Tour'dan sonra en yüksek gelir sağlayan ikinci turne konumunda. Coldplay, Eylül ayına kadar sahne almaya devam edecek. Eğer toplam gelirde 2.07 milyar doları aşarlarsa, tarihin en çok kazanan müzik turnesi unvanını elde edebilir.