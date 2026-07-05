Cumhurbaşkanı Erdoğan, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutladı.
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenabıallah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA