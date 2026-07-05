Sıcak hava sağanağa döndü: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

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Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yüksek nem, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışları beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Hava sıcaklıklarında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülebileceği bildirildi.

Bölgelerde hava durumu

Marmara Bölgesi'nde Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak beklenirken, bölgenin güneyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar etkili olacak.

Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli'de sağanak yağış öngörülüyor. Denizli'de yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, kıyı kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Antalya ve Burdur'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da Sivas dışında bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Konya'nın batısında öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.

Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in büyük bölümünde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında, özellikle Rize ve Trabzon çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda Van ve Kars çevrelerinde yerel sağanaklar görülecek. Erzurum ve Ardahan'ın ise yağıştan etkilenmesi beklenmiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.