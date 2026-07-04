Evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ayı saldırısı can kaybıyla sonuçlandı. Evinin önünde uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Seferihisar'a bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a ayı saldırdı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güntaş, ilk olarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen 70 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede inceleme başlattı.