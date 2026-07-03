Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı! İl içi atama sonuç sayfası

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, talepleri doğrultusunda ilk iki tercihte bulunduğu eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandı.



Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi hâlinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi" denildi.

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