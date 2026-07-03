Ay Yıldız Karargahı, NATO Zirvesi’nde kapılarını açıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak. En gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, “Çelik Kubbe” anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021’de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahının kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak “Ay Yıldız Müşterek Karargahı” ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek.
Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşke, özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla TSK’nın bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlandı.
Siber güvenlikten balistik korumaya, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, “Çelik Kubbe” anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak.
Böylece Ay Yıldız Karargahı, MSB’nin kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, TSK’nın müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacak.
Milli Savunma Bakanlığının her hafta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile kapılarını basın mensuplarına açan Ay Yıldız Karargahı, ilk resmi organizasyonuna 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi” kapsamında ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri onuruna Ay Yıldız Karargahı’nda resepsiyon verilecek.
Müşterek harekat anlayışı güçlenecek
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının, Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda bir araya getirilip, müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Aktürk, “Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Ay Yıldız Karargahı, bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır” dedi.
12,6 milyon metrekare alana sahip
Mimari yapısıyla dikkati çeken Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanıyor. Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri bin 680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak.