Ay Yıldız Karargahı, NATO Zirvesi’nde kapılarını açıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 30 Ağus­tos 2021’de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı­nın kaba inşaatının büyük kıs­mı tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesini tek bir çatı altın­da toplayacak, müşterek ha­rekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak “Ay Yıldız Müşterek Kararga­hı” ile Milli Savunma Bakan­lığı, Genelkurmay Başkanlı­ğı, Kara, Deniz ve Hava Kuv­vetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getiri­lecek.

Ay yıldızlı Türk bayra­ğından ilham alınarak tasar­lanan yerleşke, özgün mima­risi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknolo­ji altyapısıyla TSK’nın bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şe­kilde tasarlandı.

Siber güvenlikten balis­tik korumaya, Kimyasal Bi­yolojik Radyolojik Nükle­er (KBRN) tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mü­hendislik çözümlerine ka­dar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, “Çelik Kub­be” anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesin­de dünyanın örnek askeri ka­rargahlarından biri olacak.

Böylece Ay Yıldız Karargahı, MSB’nin kurumsal bütünleş­mesini güçlendiren, TSK’nın müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Tür­kiye Yüzyılı hedefleri doğrul­tusunda savunma alanındaki vizyonu somutlaştıran stra­tejik bir merkez niteliği kaza­nacak.

Milli Savunma Bakan­lığının her hafta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile kapılarını basın mensup­larına açan Ay Yıldız Karar­gahı, ilk resmi organizasyonu­na 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükümet Başkan­ları Zirvesi” kapsamında ev sahipliği yapacak. Zirve kap­samında konuk Savunma Ba­kanları ve NATO üst düzey temsilcileri onuruna Ay Yıl­dız Karargahı’nda resepsiyon verilecek.

Müşterek harekat anlayışı güçlenecek

MSB Basın ve Halkla İliş­kiler Müşaviri, Bakanlık Söz­cüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB, Genelkurmay Başkan­lığı, Kara, Deniz ve Hava Kuv­vetleri Komutanlıklarının, Ay Yıldız Müşterek Karargahı’n­da bir araya getirilip, müşte­rek harekat anlayışının da­ha da güçlendirilmesinin he­deflendiğini belirtti.

Aktürk, “Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dos­tu yapısı ve ileri teknoloji alt­yapısıyla Türk Silahlı Kuvvet­lerimizin bugün ve gelecekte­ki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edil­mektedir. Ay Yıldız Kararga­hı, bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Tür­kiye Yüzyılı hedefleri doğrul­tusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır” dedi.

12,6 milyon metrekare alana sahip

Mimari yapısıyla dikkati çeken Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanıyor. Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri bin 680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak.