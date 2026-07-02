MSB'den askeri sağlık sistemi mesajı: Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin soru üzerine Bakanlık tarafından, "Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" yanıtı verildi.

Askeri sağlık sistemi güncelleniyor

Bakanlık tarafından, basın mensuplarının, "Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına" ilişkin sorular üzerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

"5201 Sayılı Kanun Gereği Kontrole Tabi Liste Güncellenmesi" hakkındaki soru üzerine yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5201 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tabi Malzeme Listesi (KTL), Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışmadır. Söz konusu liste, harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askeri patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsamaktadır. Kontrole Tabi Malzeme Listesi, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu güncelleme yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır. Kontrole Tabi Malzeme Listesi en son 2023 yılında güncellenmiş olup, Askeri sağlık sistemi güncelleniyor yılı güncellemesi de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."