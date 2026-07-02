Muğla açıklarında korkutan deprem! Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Temmuz 2026 SON DEPREMLER

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Akdeniz meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:06'da Muğla açıklarında Datça ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 5.3 olarak ölçülürken, yerin 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

2 Temmuz 2026 son depremler listesi

14:06 - Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla) - 5.3

12:25 - Merkez (Çorum) - 1.4

11:33 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.7

11:25 - Buldan (Denizli) - 1.3

11:12 - Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay) - 1.9

11:06 - Soma (Manisa) - 0.9

08:45 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.0

08:10 - Güney (Denizli) - 0.8

07:36 - Akçadağ (Malatya) - 1.4

07:19 - Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın) - 1.7

07:13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

07:13 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.8

07:06 - Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale) - 1.2

06:52 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.8

06:31 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 2.0

06:29 - Sincik (Adıyaman) - 0.8

06:19 - Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale) - 1.6

06:15 - Akçadağ (Malatya) - 1.5