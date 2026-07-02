Google Haberler

Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

Stand-up komedyen Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin hakkında soruşturma başlatılmasının ardından bugün havalimanında gözaltına alındı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

Deniz Göktaş'ın kendi Youtube hesabında 9 milyona yakın izlenen "Ölü Deniz" isimli son gösterisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yurt dışında olan Göktaş bugün Türkiye'ye dönerken, havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldıDeniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldıGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar