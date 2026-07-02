Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı
Stand-up komedyen Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin hakkında soruşturma başlatılmasının ardından bugün havalimanında gözaltına alındı.
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Deniz Göktaş'ın kendi Youtube hesabında 9 milyona yakın izlenen "Ölü Deniz" isimli son gösterisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Yurt dışında olan Göktaş bugün Türkiye'ye dönerken, havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ