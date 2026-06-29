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Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Stand-up komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş'ın kendi Youtube hesabında 6 milyona yakın izlenen "Ölü Deniz" isimli son gösterisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı doğrularken başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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