Rusya yakıt krizi yaşıyor, ihracat sınırlaması gündemde

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Rusya’da yakıt krizi, Ukrayna’nın rafinerilere yönelik İHA saldırıları ve İran savaşı kaynaklı tedarik dalgalanmalarıyla iç piyasada belirginleşti. Putin, 28 Haziran Pazar günü yapılan televizyon toplantısında sürücüler ve işletmeler için sorunların sürdüğünü, bazı istasyonlarda kuyrukların oluştuğunu kabul etti.

Uluslararası haber akışı, 28 Haziran 2026 saat 21.29 CEST itibarıyla Kremlin’in iç akaryakıt piyasasına daha doğrudan müdahale aradığını gösterdi. Moskova, yakıt krizi için benzin ihracatını 31 Temmuz’a kadar geçici olarak durdurdu. Hükümet ayrıca dizel ihracatına tam yasak seçeneğini masada tutuyor.

Yakıt krizi iç piyasada kuyrukları artırdı

Putin’in açıklaması, Kremlin’in savaş sürecinde nadiren kabul ettiği bir arz sorununu görünür kıldı. Rusya lideri, motorlu araç sahipleri ve işletmeler için sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Akaryakıt istasyonlarında oluşan kuyruklar, yakıt krizi etkisinin yalnızca cephe hattına yakın bölgelerde kalmadığını gösteriyor.

Rusya, benzin ve dizel satışında bazı bölgelerde kota uygulayan yerel zincirlerle karşı karşıya kaldı. İç piyasadaki baskı, tarım sezonu ve lojistik talep nedeniyle daha hassas bir döneme denk geldi. Yakıt krizi, Kremlin’in enerji gelirleri ile yerel tüketici arzı arasında daha zor bir denge kurmasına neden oluyor.

Moskova’nın ilk hamlesi, benzin ihracatını 31 Temmuz’a kadar askıya almak oldu. Hükümet, iç talebi korumak ve fiyat baskısını sınırlamak için dış satışları daralttı. Ancak istasyon kuyrukları ve karneleme haberleri, yakıt krizi için tek başına ihracat yasağının yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Ukrayna saldırıları rafineri arzını daralttı

Kyiv, son haftalarda Rusya’nın farklı bölgelerindeki petrol tesislerini hedef alan İHA saldırılarını artırdı. Ukrayna saldırıları, rafinerilerin üretim temposunu düşürdü ve yakıt krizi üzerinde doğrudan arz etkisi yarattı. Rusya içindeki tesislere daha derin mesafelerden yapılan saldırılar, Kremlin’in enerji altyapısı savunmasını daha maliyetli hale getiriyor.

Rafineri kapasitesindeki kesinti, yalnızca benzin piyasasını etkilemiyor. Dizel, tarım, taşımacılık, madencilik ve askeri lojistik için kritik bir girdi olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla yakıt krizi, Rus ekonomisinin farklı sektörlerinde maliyet geçişkenliğini artırma riski taşıyor.

Putin, petrol sektörü yöneticileri ve hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda iç piyasa desteği için bir dizi önlemi değerlendirdi. Kremlin, stok kullanımı, üretim artışı, rafineri onarımları ve ihracat sınırlamalarını aynı politika seti içinde ele alıyor. Yakıt krizi, Rusya’nın savaş ekonomisi koşullarında enerji yönetimini daha merkezi hale getiriyor.

Dizel ihracatı yakıt krizi için kritik eşik oldu

Putin, dizel ihracatına tam yasak seçeneğinin tartışıldığını doğruladı. Moskova yine de dizel ihracatını tamamen durdurma konusunda temkinli davranıyor. Çünkü Rusya 2023 yılında benzer bir adımı yalnızca iki hafta sürdürebildi.

Önceki deneyim, büyük üreticilerin ihracata yönelen hacimleri iç piyasaya hızla aktaramadığını gösterdi. Rafineriler, dış satış kanalları kapanınca stok birikimiyle karşılaştı. Aynı risk, yakıt krizi döneminde dizel yasağına karar verilirse yeniden gündeme gelebilir.

Dizel ihracatı Rus üreticiler için hâlâ önemli gelir yaratıyor. Tarihsel olarak iç Rus dizel üretiminin yaklaşık yüzde 40’ı dış pazarlara gidiyor. Tam yasak, Kremlin’in döviz ve bütçe gelirlerini zayıflatırken küresel yakıt piyasasında arzı daha da sıkılaştırabilir.

Rusya’nın karar seti bu nedenle iki yönlü maliyet taşıyor. İç piyasayı rahatlatmak için ihracatı kısmak kısa vadeli arz sağlayabilir. Ancak dış geliri daraltan adımlar, savaş finansmanı ve enerji şirketlerinin nakit akışı üzerinde baskı kurar.

İran savaşı küresel yakıt piyasasını sıkıştırdı

Rusya’daki yakıt krizi yalnızca Ukrayna saldırılarından kaynaklanmıyor. İran savaşı, bölgesel tedarik kanalları ve küresel enerji fiyatlaması üzerinde ek oynaklık yaratıyor. Orta Doğu kaynaklı riskler, rafineri ürünleri ticaretinde navlun, sigorta ve teslimat planlarını daha kırılgan hale getiriyor.

Küresel piyasa koşulları, dizel ihracatını Rus şirketleri için daha cazip kılıyor. Dış fiyatların destekleyici seyrettiği bir dönemde ihracat yasağı, şirketlerin fırsat maliyetini yükseltir. Aynı nedenle Kremlin, yakıt krizi yönetiminde gelir kaybı ile iç arz güvenliği arasında daha dikkatli hesap yapıyor.

İran savaşı nedeniyle arz beklentilerinin hızla değişmesi, Avrupa ve Asya yakıt piyasalarında fiyatlama davranışını da etkiler. Rus dizelinin dış pazardan çekilmesi, zaten gergin olan ürün piyasalarında ek sıkışma yaratabilir. Böyle bir senaryo, küresel taşımacılık ve sanayi maliyetleri üzerinden daha geniş enflasyon etkisi doğurur.

Sonuç olarak yakıt krizi, Rusya açısından yalnızca iç tüketici sorunu olmaktan çıktı. Rafineri saldırıları, ihracat gelirleri, savaş ekonomisi ve küresel enerji dengesi aynı başlıkta birleşti. Kremlin’in dizel ihracatı konusunda alacağı karar, hem Rusya iç piyasasını hem küresel yakıt fiyatlarını etkileyecek.