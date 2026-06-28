2026 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM'den duyuru var mı?
2026 EKPSS tercihleri için duyuru bekleniyor. Engelli memur adayları ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Hafta sonu da "2026 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu yoğunlaşmış durumda...
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Engelli memur adayları her yıl EKPSS'de ter döküyor. Sınav sonrası beklenen süreç ise tercihler... Son sınavın üzerinden haftalar geçerken gözler tercih tarihlerinde... Peki bir açıklama yapıldı mı?
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
28 Haziran 2026 Pazar günü ÖSYM'den 2026 EKPSS tercih tarihi paylaşımı gelmedi. Gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda...
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ