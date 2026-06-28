Kadir İnanır'ın vasiyetini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğa uğurlanırken, cenaze töreninde konuşan hayat arkadaşı Jülide Kural gözyaşları içinde sanatçının en büyük vasiyetini açıkladı.
Filmleri ve hayat verdiği karakterlerle devleşen, Yeşilçam'ın usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayata veda ederken, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı
Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Kadir İnanır'ın hayatı boyunca haksızlıklara karşı durduğunu, adalet ve eşitlik duygusuyla hareket ettiğini anlattı.
Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı
Kadir İnanır'ın sadece sinemanın değil, toplumun da önemli bir değeri olduğunu belirten Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, oğludur, sevgilisidir. Dayısıdır, babasıdır ve aslında o halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür Arap'tır ve tabii Kürt'tür.
Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim."