Kavurucu sıcaklar kapıda: Termometreler 40 dereceyi aşacak

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Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası bu hafta Türkiye'de de hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıkların özellikle kuzey kesimlerde yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye genelinde havanın kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 34 dereceye çıkacak

Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların birçok ilde 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte hafta boyunca poyrazın etkili olmasına rağmen hava sıcaklıklarının 30 derecenin altına düşmeyeceği öngörülüyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması, bazı noktalarda hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceğini bildirdi.