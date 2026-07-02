Çinli elektrikli araç üreticileri iç pazar krizini ihracatla aşıyor

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kesmiyor. Kimberley Kao verilerine göre Çinli üreticiler talep krizini ihracatla hafifletiyor. Firmalar yerel satışlardaki düşüşü küresel pazarlara açılarak telafi ediyor. Borsada 002594 kodlu hisse yüzde 4,80 değer kazandı.

Ayrıca 9868 kodlu hisse yüzde 2,37 oranında yükseldi. NIO hisseleri ise açılışta yüzde 1,78 oranında değer kaybetti. Pazar lideri BYD Haziran ayında teslimatlarını yüzde 5,5 artırdı. Şirket toplamda 403.472 aracı yeni sahipleriyle buluşturdu.

Üretici böylece üst üste ikinci ayda da satışlarını yükseltti. Firma yeni nesil araçlardan 175.349 adedini yurt dışına gönderdi. Otomotiv devi ihracatta geçen yıla kıyasla yüzde 95 sıçrama yakaladı.

Yeni oyuncular ve alt markalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor

NIO teslimatlarını yüzde 63 oranında büyüterek 40.597 araca ulaştı. Geely Automobile araç satışlarını yüzde 2 artışla 240.799 adede taşıdı. Lüks marka Zeekr satışlarını ikiye katlayarak 35.169 teslimat yaptı. Lynk & Co markası ise satışlarında yüzde 28 düşüş yaşadı.

XPeng Haziran ayında teslimatlarını yüzde 16 artırarak 40.126 araca ulaştı. Li Auto satışları ise yüzde 15 azalarak 30.895 seviyesine geriledi. Xiaomi Haziran ayında teslimatlarının 30.000 adedi aştığını duyurdu. Üreticiler rakamları iç pazardaki derin durgunluk ortamında elde etti.

Analistler iç pazarda çift haneli daralma bekliyor

Nomura analistleri ihracatın Çin otomotiv endüstrisini ayakta tuttuğunu vurguladı. Piyasa aktörleri marka bilinirliği destekli teknoloji rekabetine yöneliyor. Şirketler değişen piyasa dinamikleriyle müşteri kazanmakta daha fazla zorlanacak. Tüketiciler anlık kararları terk ederek daha rasyonel tercihlere yöneliyor.

Nomura yerel pazarın yılsonuna kadar çift haneli daralacağını öngörüyor. Denizaşırı talep Perşembe günü otomotiv hisselerinde yükseliş dalgası yarattı. BYD hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 8,8 oranında prim yaptı. Rakiplerden XPeng borsada yüzde 2,4 oranında değer kazandı.

NIO hisseleri yatırımcılarına yüzde 2,8 oranında kayıp yaşattı. Li Auto hisseleri yüzde 3,4 oranında güçlü bir getiri sağladı. Geely Automobile borsada yüzde 3,6 oranında değer kazandı. Xiaomi hisseleri ise günü yüzde 4,8 oranında tırmanışla tamamladı.