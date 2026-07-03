Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücret artacak mı? Maaşlara ara zam olacak mı?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Şimdi milyonlarca asgari ücretle ile çalışan zam yapılıp yapılmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bugün özellikle "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Asgari ücret ile çalışan milyonlar haziran ayı enflasyon rakamları sonrası kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 oldu. Emekli ve memura yapılan zam sonrası asgari ücretlide de beklenti arttı. Peki maaşlara ara zam yapılacak mı?
Asgari ücret artacak mı?
Bugün itibarıyla hükümetten henüz asgari ücret ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kulislerde bu yıl da ara zam yapılmayacağı konuşuluyor.
Ergün Atalay'dan çağrı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretin ve 20.000 TL tutarındaki emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek bu rakamların artırılmasını talep etti. Atalay, belirtilen asgari ücret düzeyiyle bir hafta bile geçinilemeyeceğini vurguladı.