Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Avrupalı Türklere parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini kabul etti. Burada yaptığı konuşmada yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslenen Erdoğan, küresel gelişmelerden Türk diasporasının katkılarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Avustralya’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 7 milyonu aşkın Türk vatandaşına selamlarını iletti. Konuşmasında, Gazze başta olmak üzere Filistin, Lübnan ve Sudan’da Müslümanların zor günler yaşadığını belirten Erdoğan, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de 2 milyonu aşkın Filistinlinin ağır şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını vurguladı.

UID’nin bu yıl 21’inci yaşına girdiğini hatırlatan Erdoğan, birliğin Avrupa’nın 17 ülkesinde, 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Birliğin, yurt dışındaki Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Erdoğan, kültürel ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gazze'de 2 milyon insan hayata tutunmaya çalışıyor"

Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Avustralya’ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

Müslümanlar olarak Filistin’de Lübnan’da Sudan’da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail’in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze’de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor.

Bu sene 21’inci yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa’nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile sağ olsun yakından ilgileniyor. Avrupa’nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği geliştirdiği projelerle kritik bir misyonu yerine getiriyor.

Kültürel Irkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi husumeti körükleyen fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Irkçı saldırıla maruz kaldık"

Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması, hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük. Irkçı saldırılara maruz kaldık, yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık, ötelendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi gözleri ışıl ışıl yavrularımızı ırkçı teröre kurban verdik.

Bir yandan ekmeğini kazanmak için didinen vatandaşlarımız diğer yandan memleketlerini unutmamış Türkiye’ye önemli katkılar yapmıştır. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır. Türkiye olarak yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan siz kardeşlerimizle hepimiz gurur duyuyoruz. Akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora, elde ettiğiniz tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ediyoruz. 65 yıl öncesine kıyasla bugün yaşadıkları ülkelere sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yapan, ülkemizin dış politikasına önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası görüyoruz.

2024 yılında elde ettiğimiz 60.5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10.3 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla olmuştur. Türkiye’ye gelen 62.1 milyon ziyaretçinin 9.6 milyonu yurt dışında kardeşlerimizdir. Buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkılarınız dahil etmiyoruz. Türkiye’ye önemli hizmetler sunan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz. Biz Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet milletvekili ile medyası ile besledikleri trol orduları il Avrupalı Türkleri hedef almada utanmıyor. Canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar, kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor zirzop gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor, ter döken dişinden tırnağından artırdıkları ile yazın memleketimize koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, muhataba alınabilmek için izzet-i nefislerini ayaklar altına almada hiçbir sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler, ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Biz ister sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızı ezilmesine müsaade etmeyiz. Gurbeti sılaya çeviren acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime kimse hürmetsizlik edemez. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.

"Kimse bize parmak sallayamaz"

Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız, sizler bu memleketlerin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan birer parçasınız, geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine bugüne kadar 60’ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik, 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Konsolosluk Çağrı Merkezimizle 650 binden fazla çağrıya cevap verdik."