Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* TÜBA ve TÜBİTAK'ın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar sunan ufkumuzu aydınlatan tün bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

* Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızı, bugün aramızda olmayan tüm bilim insanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

* TÜBA Ödülleri kapsamında birbirinden kıymetli 38 bilim insanımıza ödüllerini takdim edeceğimiz. Elektrokimyadan, diş hekimliğine, nöroloji, tarih ve felsefeye çok geniş alanda eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum.

* 8 hocamızı da Bilimsel Telif Eser ödülüyle buluşturuyoruz. Ödül alan hocalarımızın görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına baktığımızda, hemen her yerde listede yer aldığını görüyoruz. Farklı şehirlerdeki üniversitelerin bilim havuzuna katkı yaptıklarının açık bir göstergesidir. Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

“İnsan sorgulayan bir varlıktır”

* Bilim dünyasına kazandırdıkları bu eserlerin, çok daha çözgün ve nitelikli çalışmaların önünü açmasını temenni ediyorum.

* İnsan sorgulayan bir varlıktır. Bilimin en temel özelliği ise evrenselliğe dayalı olmasıdır.

* Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, etkileşim halinde sürekli gelişir ve güncellenir. Bu alanda önde gelen ülkeler arasındayız. Astronomiye ilişkin çalışmalar, kendi zamanının çok ötesinde bir işleve sahip olan takvimlerle, su saatleri dahil birçok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır.

"Geleceği bilimle inşa edeceğiz"

* Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık.

* Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,220 milyar liralık destek verdik.

* 2026'da kütüphaneleri 1 milyon metrekarenin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

* Yapay zekadan otonom sistemlere veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. Kısa süre önce Türkiye’de ilk kez hiber ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu proje ile Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak ülkemiz bölgesinin veri üstü konumuna gelecektir.

"Balıklar tedirgin oluyor..."

* Daha burada saymayacağım pek çok sahada emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze denemelerimize balıklar tedirgin oluyor diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz.