Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Son bir hafta kala kritik senaryolar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında takvim belirlenirken, ikinci toplantıda TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ekonomik veriler değerlendirildi. Şu ana kadar resmi bir rakam telaffuz edilmedi. Sürecin yıl sonundan önce tamamlanması bekleniyor.

İşçi temsilcileri toplantılara katılmasa da taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla masaya taşındığı belirtiliyor. Bu yönüyle tarafların görüşlerinin fiilen müzakere edildiği ifade ediliyor.

CNN Türk yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Debeli, 2026 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 20’nin altı civarında öngörüldüğünü hatırlatarak üç ana senaryoya dikkat çekti:

- Yüzde 20 zam: Asgari ücret yaklaşık 26.525 TL

Enflasyona ezdirmeme hedefini karşılıyor; ancak çalışan beklentilerinin altında kalabilir.

- Yüzde 25 zam (yeniden değerleme oranı): Yaklaşık 27.630 TL

Enflasyonun üzerinde artış içerdiği için “refah payı” etkisi yaratıyor.

- Yüzde 27–30 zam: 27 bin 630–28 bin 213 TL aralığı

Çalışanlar açısından cazip; ancak işverenler istihdam riski konusunda temkinli.

Refah payı tartışması

Refah payı, enflasyonun üzerindeki artışı ifade ediyor. Yüzde 20’lik artış senaryosu daha çok “enflasyona ezdirmeme” yaklaşımı sunarken, yüzde 25 ve üzerindeki oranlar alım gücünü artırıcı bir etki yaratıyor. Bu nedenle yüzde 25 bandı, hem yeniden değerleme oranı hem de refah payı etkisiyle orta yol olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon ve istihdam dengesi

Uzmanlara göre asgari ücret artışı, yalnızca çalışan gelirlerini değil; kıdem tazminatı, fiyatlama davranışları ve genel enflasyon görünümünü de etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vurguladığı dezenflasyon hedefi, ücret artışının sınırlarını belirleyen ana çerçeve olarak öne çıkıyor.

Yüksek bir artışın kısa vadede talebi canlandırsa da, istihdamı ve fiyat istikrarını zorlayabileceği; düşük artışın ise çalışan beklentilerini karşılamayacağı dile getiriliyor.

Ne zaman açıklanır?

Üçüncü toplantıda rakamların netleşmesi ve kararın yıl sonundan önce açıklanması bekleniyor. Kamuoyunun beklentisi, enflasyonla mücadeleyi zedelemeden çalışanların alım gücünü koruyan ve 2026 boyunca sürdürülebilir bir artış oranı üzerinde uzlaşılması yönünde.