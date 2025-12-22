Lipton’un devrettiği fabrikalarda kriz: 220 çay işçisi tek seferde işten çıkarıldı

İngiliz çay devi Lipton geçtiğimiz ay Rize’deki iki yaş çay işleme tesisini Öz-Gür Çay’a devrederek Türkiye’de 40 yıla yaklaşan üretim faaliyetlerine son verdi.

Pazar ve Fındıklı’daki fabrikaların mülkiyetini devralan Özgür Çay ise 220 personelin tamamını işten çıkarma kararı aldı. Yetkililer bu kararın ardından bugün Pazar'daki Hamdiye Çay Fabrikası'nda işçilerle bir araya gelerek, arabulucu ve avukatlar eşliğinde sözleşme feshini görüştü.

Özgür Çay işçilere tazminatlarını taksitler halinde ödemeyi teklif ederken, bu teklif işçiler tarafından kabul edilmedi.

"Arabulucular tehditvari konuştu"

Lipton bünyesinde 19 yıldır çalıştığını ifade eden Serdar Fatih Kabaoğlu, "İşçilere tazminatının tek seferde ödenmesi gerekiyor ancak Özgür Çay'ın avukatları 'Haklarınızı taksitli şekilde ödemek istiyoruz' dedi. Biz de avukatlarımıza sorduk. İmza atmamamız halinde tazminatlarımızı yıl sonuna kadar toplu şekilde almamız gerektiğini öğrendik. Arabulucular bizimle biraz tehditvari konuştular. Orada da çalışanlar biraz gerildi. Haklarımızı biliyoruz ve bu teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

Lipton'da 15 yıldır çalışan Hüseyin Baştopçu ise "Tazminatlarımızın 3 ila 5 taksit arasında ödenmesi teklif edildi. Aksi durumda 'mahkeme' imasıyla karşılaştık. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçiler, tazminat haklarının tek seferde ve eksiksiz ödenmesi gerektiğini vurgularken, sürecin takipçisi olacaklarını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirdi.