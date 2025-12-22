Yatırımcının yeni rotası burası: 2026'ya daha güçlü giriyor

Gelişmekte olan piyasalar (EM) varlıklarına yönelik ilginin süreceğine işaret eden son sinyaller, Bank of America Corp.’un Londra’da düzenlediği yatırımcı konferansında dikkat çekti. Yaklaşık 300 yatırımcının katıldığı toplantıda, gelişmekte olan piyasalara dair neredeyse hiç olumsuz görüş dile getirilmedi.

Portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar, gelişmekte olan ülkelerin cari açıklarını azaltma ve enflasyonu kontrol altına alma konusunda kaydettiği ilerlemeyi olumlu değerlendiriyor. JPMorgan ve Morgan Stanley gibi büyük bankalar da iyimser görüşe katılarak, EM piyasalarının zayıflayan dolar ve yapay zeka yatırımlarındaki artıştan fayda sağlayacağını öngörüyor. JPMorgan, önümüzdeki yıl gelişmekte olan ülke tahvil fonlarına 50 milyar dolarlık giriş olacağını tahmin ediyor.

'EM varlıklarını artırın' tavsiyesi

JPMorgan Asset Management Inc.’in sabit getirili menkul kıymetlerden sorumlu küresel başkanı Bob Michele, “En iyi fikirlerimizden biri hala yerel para birimi cinsi EM tahvillerine bağlı kalmak” ifadelerini kullanırken, carry getirilerinin cazibesini koruyacağını ve ilgili para birimlerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket beklediğini belirtti. Morgan Stanley ise müşterilerine, yerel para birimi cinsinden tahvilleri portföylerinde tutmalarını ve dolar bazlı EM tahvillerinin payını artırmalarını öneriyor.

"EM tahvilleri çift haneli getirileri tekrarlayabilir"

BofA, yabancı para cinsinden EM tahvillerinin bu yılki çift haneli getirileri tekrarlayabileceğini öngörüyor. New York merkezli Strategas’ın kıdemli ETF ve teknik stratejisti Todd Sohn, "Birçok portföy yöneticisi, büyük sermayeli ABD’li şirketlerin hisselerinde aşırı pozisyon aldıklarını fark etti ve küresel olarak çeşitlendirmeye yöneldi" değerlendirmesinde bulundu. Gama Asset Management SA’dan Rajeev De Mello ise yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yeniden ilgi göstermeye başladığını, ancak bu ilginin “daha anlamlı bir ağırlık artışına” dönüşme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, gelişmekte olan piyasaların küresel hisse senedi ve tahvil endekslerindeki payı da yükseliyor. Hisse senetleri, Bloomberg World Large & Mid Cap Index’te gelişmiş piyasalara kıyasla bir puanlık artışla yüzde 13’e yaklaşırken, gelişmekte olan ülke tahvillerinin Bloomberg Global Aggregate Total Return Index içindeki ağırlığı da artış gösterdi.