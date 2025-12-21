Oxford Economics’ten çarpıcı analiz: Trump geri adım atarsa küresel ekonomi uçacak

Oxford Economics'in baş ekonomisti Daniel Harenberg'in analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump tek bir imza ile küresel ekonomiyi uçurabilir ya da enflasyonu hızla ortadan kaldırabilir. Bunun için tek gereken ise mevcut ekonomi politikasından vazgeçmek.

Hem enflasyonu düşürecek hem büyümeyi ateşleyecek

Trump'ın gümrük vergilerini geri alması durumunda küresel ekonominin 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,4 oranında büyüyeceğini belirten Harenberg, değişiklik olmaması durumunda ise bu oranların sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,9 olacağını tespit etti.

Harenberg, en iyimser senaryoda Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde olumlu bir hava yaratmak için bazı gümrük vergilerinin bazılarını hafifletebileceğini, Kurtuluş Günü'nden bir yıl sonra da vergileri 2024 sonundaki seviyelere indirebileceğini söyledi.

Önceki seviyelere dönmesi en az on yıl sürecek

Gelecek yönetimin vergi politikalarını tersine çevirmesi hem enflasyonu düşürecek hem de büyüme için ateşleyici olacak. Ancak tarifelerin aniden geri alınması düşük bir ihtimal olarak değerlendirilirken, vergilerin uzun vadede azaltıması daha olası görünüyor. Harenberg ise ABD'nin gümrük vergisi oranının önceki seviyelere dönmesinin en az on yıl süreceğini belirtiyor.