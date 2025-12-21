Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirterek, “2026’da enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027’de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Merkez Bankası rezervlerine de değinen Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti. Yılmaz, brüt rezervlerin geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttığını kaydetti.

Yılmaz, mali disiplinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.