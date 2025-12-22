Değerli metaller coştu: Gümüş, platin ve paladyum tarihi zirvede!

ABD'de ekonomik yavaşlama ve enflasyon beklentileri Fed'in faiz indirimi ihtimalini artırırken, değerli metallere talep yükseliyor.

Yüzde 130'dan fazla değer kazandı

Geçen hafta 67,46 dolara kadar çıkarak rekor tazeleyen gümüş, yüzde 8,6 değer kazandı. Yıl başından itibaren değer kazancını yüzde 130'un üzerine taşıyarak bu yıla damga vuran gümüş, haftanın ilk gününe de rekorla başladı.

Gümüşün gramı 95,57 TL'ye dayanırken, ons gümüş ise 69,35 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.

Gümüşte 2026 beklentisi

Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve veri merkezlerinden gelen güçlü talebin desteklediği gümüşte, oluşan arz açığının fiyatlardaki yükselişi sürdürmesi bekleniyor. Analistlere göre altından daha fazla dalgalanma riski yaşasa da gümüş fiyatları küresel üretimin uzun süredir sabit kalması ve borsa stoklarının hızla azalması nedeniyle 2026’da da yüksek kalabilir.

Platin ve paladyum da ralliye katıldı

Öte yandan yıl boyunca altın ve gümüşün gerisinde kalan platin ve paladyum da ralliye katıldı. Ons platin 2 bin 54.25 dolarla son 17 yılın zirvesine yükseldi. Ons paladyum da 1.781.32 dolarla, son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi olan Rus madencilik şirketi Nornickel, yatırım talebinin de etkisiyle 2025 yılında paladyum piyasasında yaklaşık 200 bin ons arz açığı oluşabileceğini açıkladı. Analistler, bu beklentinin paladyum fiyatlarını destekleyen önemli bir unsur olduğunu belirtirken bu gelişmelerle birlikte paladyum yüzde 15,6, platin ise yüzde 12,8 değer kazandı.